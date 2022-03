Concert de Baklava Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert de Baklava Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 23:00:00

Baklava, c'est une invitation au voyage. Un voyage à travers la Grèce et sa diversité musicale.

Valence Drôme