Concert de Ars Nova – Le Festival de Saintes

Cathédrale Saint-Pierre, le lundi 18 juillet à 20:00

Entre le religieux et le spirituel, cette musique puise ses sources dans l’écriture médiévale ou les chants orthodoxes en s’associant au langage contemporain. « Telle est la question » Stravinsky Pater Noster Pärt Statuit ei Dominus Trisagion Beatus Petronius Most Holy Mother Of God Cantus In Memory Of Benjamin Britten Sequentia Stabat Mater Ives The unanswered question Ars Nova Direction Gregory Vajda

De 15 à 45 € selon placements

Ars Nova explore la musique d’Arvo Pärt dans un programme d’une dizaine de pièces.

Cathédrale Saint-Pierre, Saintes



