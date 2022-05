Concert de Arnaud Ciapolino – Flûtiste Pouldreuzic, 4 août 2022, Pouldreuzic.

Concert de Arnaud Ciapolino – Flûtiste Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants Pouldreuzic

2022-08-04 21:00:00 – 2022-08-04 22:00:00 Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants

Pouldreuzic 29710

L’invitation est claire : « Un voyage dans un espace musical créatif et contemporain, à la découverte des flûtes lyriques, libérées, aux sonorités multiples vivantes et actuelles ».

Arnaud Ciapolino largue les amarres et souffle un vent nourri de jazz, classique, traditionnel breton et celtique, mêlé d’improvisation !

(Le Télégramme )

L’invitation est claire : « Un voyage dans un espace musical créatif et contemporain, à la découverte des flûtes lyriques, libérées, aux sonorités multiples vivantes et actuelles ».

Arnaud Ciapolino largue les amarres et souffle un vent nourri de jazz, classique, traditionnel breton et celtique, mêlé d’improvisation !

(Le Télégramme )

Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants Pouldreuzic

dernière mise à jour : 2022-05-24 par