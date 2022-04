Concert de Aralia trio – Le Festival de Saintes Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de Aralia trio – Le Festival de Saintes Saintes, 21 juillet 2022, Saintes. Concert de Aralia trio – Le Festival de Saintes Haras national de Saintes 2 Avenue Jourdan Saintes

2022-07-21 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-21 Haras national de Saintes 2 Avenue Jourdan

Saintes Charente-Maritime EUR 15 15 Animés par le plaisir de jouer ensemble, les trois jeunes musiciens qui le composent nous proposent leur interprétation du Trio Les Esprits de Beethoven et du Trio n°2 opus 92 de Saint-Saëns. Haras national de Saintes 2 Avenue Jourdan Saintes

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Saintes Adresse Haras national de Saintes 2 Avenue Jourdan Ville Saintes lieuville Haras national de Saintes 2 Avenue Jourdan Saintes Departement Charente-Maritime

Saintes Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Concert de Aralia trio – Le Festival de Saintes Saintes 2022-07-21 was last modified: by Concert de Aralia trio – Le Festival de Saintes Saintes Saintes 21 juillet 2022 Charente-Maritime saintes

Saintes Charente-Maritime