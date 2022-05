Concert de Anna Besson et Olga Pashchenko – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – auditorium Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de Anna Besson et Olga Pashchenko – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – auditorium, 23 juillet 2022, Saintes. Concert de Anna Besson et Olga Pashchenko – Le Festival de Saintes

Abbaye-aux-Dames – auditorium, le samedi 23 juillet à 13:00

Bach Sonates pour flûte et clavecin Anna Besson, flûte Olga Pashchenko, clavecin

De 15 à 30 € selon placements

Anna Besson et Olga Pashchenko nous proposent leur vision des Sonates pour flûte et clavecin de Bach pour un concert tout en délicatesse sur instruments d’époque. Abbaye-aux-Dames – auditorium Place de l’Abbaye saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T13:00:00 2022-07-23T14:00:00

