Concert de Alidé Sans – La Cosinada à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 7 mai 2022, Sévérac d'Aveyron.

Concert de Alidé Sans – La Cosinada à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

2022-05-07 – 2022-05-07

Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Rendez-vous au Café Moderne rue des Douves à 21h (ouverture des portes à 18h30).

Concert à prix libre.

Soupe et assiettes locales.

Une voix à fleur de peau, un répertoire aux textures acoustiques : entre Occitanie et Catalogne, Alidé Sans cultive la singularité de ses montagnes aranaises. Nourrie de poésie libertaire, elle marie des rythmes universels (soul, rock, hip- hop ) à la langue occitane, portée par une énergie indomptable et lumineuse.

AlIDÉ SANS : GUItARE, cHANT • cONcERT À PRIX lIBRE

Organisé par Sirventès, coopérative artistique dans le cadre de la Cosinada, une saisons musicale en Sévéragais de février à mai 2022.

www.sirventes.com

