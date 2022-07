Concert de Adagio pour leur 25 ans Saint-Vincent-de-Tyrosse, 29 octobre 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Concert de Adagio pour leur 25 ans

Eglise Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

2022-10-29 20:30:00 – 2022-10-29

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes

Les choristes seront accompagnés ce jour-là par Monsieur le Curé François Marchal qui fera résonner l’orgue, ainsi que par la chorale paroissiale.

Le programme sera tour à tour composé de chants profanes et religieux, mais également de chants festifs et des pièces d’orgue et trombone.

+33 5 58 77 12 00

