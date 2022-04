Concert de 3 chorales Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Concert de 3 chorales Istres, 7 mai 2022, Istres. Concert de 3 chorales CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

2022-05-07 – 2022-05-07 CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres Bouches-du-Rhône répertoires des pays de l’est , chanson francaise aux chants traditionnels africains Concert de 3 chorales Malinka Ekounat, Bonkili Do et Nacha SLAVIANKA babusiaedwige@yahoo.fr +33 4 42 55 61 26 répertoires des pays de l’est , chanson francaise aux chants traditionnels africains CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Ville Istres lieuville CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Concert de 3 chorales Istres 2022-05-07 was last modified: by Concert de 3 chorales Istres Istres 7 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône