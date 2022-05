Concert Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert Dax, 24 juin 2022, Dax. Concert Chapelle de l’Hôpital Thermal 1 rue Labadie Dax

2022-06-24 16:30:00 – 2022-06-24 Chapelle de l’Hôpital Thermal 1 rue Labadie

Dax Landes EUR 0 0 Par l’Ensemble Aliénor d’Aquitaine. Musiques de la Renaissance en Europe, chant – vihuela – luth – théorbe – viole de gambe. Par l’Ensemble Aliénor d’Aquitaine. Musiques de la Renaissance en Europe, chant – vihuela – luth – théorbe – viole de gambe. Par l’Ensemble Aliénor d’Aquitaine. Musiques de la Renaissance en Europe, chant – vihuela – luth – théorbe – viole de gambe. oitt grand dax – Adobe stock

Chapelle de l’Hôpital Thermal 1 rue Labadie Dax

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Chapelle de l'Hôpital Thermal 1 rue Labadie Ville Dax lieuville Chapelle de l'Hôpital Thermal 1 rue Labadie Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Concert Dax 2022-06-24 was last modified: by Concert Dax Dax 24 juin 2022 Dax Landes

Dax Landes