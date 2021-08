Dax Dax Dax, Landes Concert Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert Dax, 5 septembre 2021, Dax. Concert 2021-09-05 16:00:00 – 2021-09-05 00:00:00 Place Roger Ducos Cathédrale

Dax Landes EUR Par le Trio Aquilon : orgue , flûte et saxophone.

