CONCERT – DAVID ENHCO QUARTET + QUATUOR VOCE Thionville, 29 mars 2022, Thionville.

2022-03-29 – 2022-03-29

Thionville Moselle

Le quartet de David Enhco est épris de liberté, et tout en se revendiquant du jazz, s’éloigne parfois de ses traditions et de ses cadres. La rencontre entre ce quartet et le Quatuor Voce, c’est aussi une alchimie trouvant son équilibre dans la légèreté et la gravité, dans les pièces originales composées par David Enhco, Thomas Enhco et Florent Nisse, et dans des reprises issues de la musique classique ou de la pop dont les réorchestrations ont été conçues spécialement pour ce programme. Ensemble, ils construisent, créent et pensent la musique de façon collective. L’écriture élaborée du répertoire nous invite à explorer une liberté qui s’invente et se renouvelle au fil du parcours.

David Enhco Quartet : David Enhco : trompette Thomas Enhco : piano Florent Nisse : contrebasse Gautier Garrigue : batterie Quatuor Voce : Cécile Roubin : violon Sarah Dayan : violon Guillaume Becker : alto Lydia Shelley : violoncelle

