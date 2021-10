Hillion Hillion Côtes-d'Armor, Hillion Concert – David Delabrosse, (Toujours) Deux Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hillion

Concert – David Delabrosse, (Toujours) Deux Hillion, 12 novembre 2021, Hillion. Concert – David Delabrosse, (Toujours) Deux Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Hillion

2021-11-12 – 2021-11-12 Espace Palante 2 Rue Olivier Provost

Hillion Côtes d’Armor Hillion Entre fiction et récit autobiographique, David Delabrosse propose un concert. Dans une scénographie mouvante, les cartons, qui servent de support aux projections vidéos, deviennent au gré des chansons un lit, un escalier, une forêt, accompagnent

le chanteur seul en scène, mais… (Toujours) deux. accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/ Entre fiction et récit autobiographique, David Delabrosse propose un concert. Dans une scénographie mouvante, les cartons, qui servent de support aux projections vidéos, deviennent au gré des chansons un lit, un escalier, une forêt, accompagnent

le chanteur seul en scène, mais… (Toujours) deux. Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Hillion

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Hillion Autres Lieu Hillion Adresse Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Ville Hillion lieuville Espace Palante 2 Rue Olivier Provost Hillion