CONCERT DAVID CASSAN & PIERRE BIBAULT EGLISE DE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon, dimanche 14 juillet 2024.

Orgue et Guitare

David CASSAN, improvisateur passionné et créatif, il accompagne régulièrement des films muets à l’orgue ou au piano. il est actuellement titulaire du Grand Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris Pierre BIBAULT, ouverture d’esprit et curiosité caractérisent particulièrement sa pensée musicale. Ses activités musicales sont multiples, ce qui fait de lui l’un des guitaristes actuels les plus demandés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 20:30:00

fin : 2024-07-14 22:30:00

EGLISE DE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

