De prières énervées en incantations lancinantes, la voix multiforme de DAVID BLEU t’emmène dans son univers envoûtant et festif sur fond de disto, de loop, de beatbox et de chœurs ; une énergie authentique et perchée, comme un patchwork cousu de fils punk, de broderies a capella, dont le vocaliste a le secret.

Soirée gratuite et ouverte à tous. Participation libre et solidaire

