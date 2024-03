Concert David Bleu Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

De prières énervées en incantations lancinantes, la voix multiforme de David Bleu t’emmène dans son univers envoûtant et festif sur fond de disto, de loop, de beatbox et de chœurs

une énergie authentique et perchée, comme un patchwork cousu de fils punk, de broderies a capella, dont le vocaliste a le secret. .

Début : 2024-04-13 21:30:00

fin : 2024-04-13 22:45:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

