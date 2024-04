Concert Dave et l’Orchestre R.Gardet Mouriès, dimanche 25 août 2024.

Concert Dave et l’Orchestre R.Gardet Mouriès Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le dimanche 25 août à 21h30 pour un concert exceptionnel de l’artiste Dave accompagné de l’Orchestre Richard Gardet !

Le dimanche 25 août prochain, sur le Cours Paul Révoil, nous accueillerons l’artiste Dave accompagné de l’orchestre Richard Gardet



Dave célébrera avec les Mouriésens son 80 e anniversaire., ses 61 années de carrière et ses 17 albums avec des tubes emblématiques comme

Vanina (Runaway), Du côté de chez Swann, Mon cœur est malade, Trop beau et Dansez maintenant, mais également les titres et morceaux plus récents, issus du dernier album en date. Accessible et émouvant, Dave reste une véritable légende vivante de la chanson française.



Rendez-vous le dimanche 25 août prochain, à 21h30, pour ce concert exceptionnel de plus d’une heure, offert par la ville de Mouriès, dans le cadre de la Fête Votive de la Saint Louis 2024 ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 21:30:00

fin : 2024-08-25

Cours Paul Revoil

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@mairie-mouries.fr

L’événement Concert Dave et l’Orchestre R.Gardet Mouriès a été mis à jour le 2024-04-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles