Concert d’Avant Noël Nibelle Nibelle OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle Catégories d’évènement: Loiret

Nibelle

Concert d’Avant Noël Nibelle, 18 décembre 2022, Nibelle OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle. Concert d’Avant Noël Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret

2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18 Nibelle

Loiret Nibelle L’association Nibelle Loisirs Rencontres organise un concert d’Avant Noël sous la direction de Catherine Boni et au piano J.Christophe André.

Entrée libre contact@niblleloisirsrencontres.fr +33 2 38 32 20 69 ©Nibelle Loisirs Rencontres

Nibelle

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nibelle Autres Lieu Nibelle Adresse Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret OT GRAND PITHIVERAIS Ville Nibelle OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle lieuville Nibelle Departement Loiret

Nibelle Nibelle OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nibelle-ot-grand-pithiverais-nibelle/

Concert d’Avant Noël Nibelle 2022-12-18 was last modified: by Concert d’Avant Noël Nibelle Nibelle 18 décembre 2022 Loiret Nibelle Rue Saint-Sauveur Nibelle Loiret OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle Loiret

Nibelle OT GRAND PITHIVERAIS Nibelle Loiret