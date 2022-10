CONCERT – D’AUTRES LUMIÈRES Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Avant le concert néo-classique du mois d’avril, le classicisme est à l’honneur de ce programme emmené par deux violonistes virtuoses rompus à ce répertoire. Un classicisme qui donne voix aux Lumières qui à cette époque engagent l’Europe sur le chemin de sa modernité. Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Direction musicale

Marta Gardolińska Violons

