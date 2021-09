Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Concert d’automne Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Concert d’automne Six-Fours-les-Plages, 25 septembre 2021, Six-Fours-les-Plages. Concert d’automne 2021-09-25 – 2021-09-25 Montée du Fort Collégiale Saint Pierre

Six-Fours-les-Plages Var Concert par l’Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi, Au programme : Vivaldi (programme sacré : Stabat mater & Nisi Dominus). +33 4 94 34 93 50 https://www.ville-six-fours.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Montée du Fort Collégiale Saint Pierre Ville Six-Fours-les-Plages