2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 19:00:00

La Bresse Vosges Concert d’automne des harmonies de La Bresse et Cornimont avec au programme des musiques classiques revisitées. chantal.doridant@orange.fr +33 6 51 15 36 71 La Bresse

