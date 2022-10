CONCERT D’AUTOMNE Fraize, 6 novembre 2022, Fraize.

9 rue du Pont de la Forge salle polyvalente Fraize Vosges

2022-11-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-06

12 EUR

Classé en division d’honneur par la confédération musicale de France depuis 1992, l’orchestre se compose de 30 musiciens. Il est construit sur le modèle d’un orchestre de chambre classique.

Sa notoriété le conduit à se produire en France et à l’étranger. Passionnés de musique et amoureux de leurs instruments ( mandoline, mandole, guitare mandoloncelle, quartino, contre basse percussions), les musiciens partagent cet art avec enthousiasme bien au delà des répétitions et des concerts. le choix des oeuvres interprétées est en partie exercé par le public et par les musiciens dans un souci de partage et de découverte. Mais la passion des musiciens pour la musique en générale et pour leurs instruments en particulier ,suscite de beaux moments d’ amitiés bien au delà des répétitions et des concerts puisqu’ils ont déjà organisé 2 rencontres nationales et 8 Festivals internationaux d’Orchestres de Mandolines et guitares.

Réservations à l’Office de Tourisme de Fraize ou Plainfaing au 03 29 50 43 75.

+33 6 85 95 89 32

