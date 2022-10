Concert d’automne – Festival Musique en Sol Paunat Paunat Catégories d’évènement: Dordogne

2022-10-30 17:00:00

Dordogne Paunat 25 25 EUR Concert d’automne du Festival Musique en Sol, dimanche 30 octobre à 17h à l’Abbatiale de Paunat, autour de Guillaume Rebinguet-Sudre (violon) et Jean Luc Ho (calvecin), deux musiciens talentueux et fondateurs du duo Hexaton. Ils ont choisi un programme, brillant et subtil, intitulé avec humour « un violon voyageur » conduisant de la Vienne

baroque à une Venise en miroir, pour s’épanouir dans le monde intérieur et la « cité céleste » de J.S. Bach.

Cet intermède baroque sera riche de découvertes mais aussi de virtuosité, de raffinement et d’élégance. Sur réservation auprès du Bureau d’Information Touristique de Sainte-Alvère ou au 06.83.51.86.22 Concert d’automne du Festival Musique en Sol à l’Abbatiale de Paunat le dimanche 30 octobre à 17h.

Ensemble Hexaton, concert baroque.

Sur réservation auprès du Bureau d’Information Touristique de Sainte-Alvère ou au 06.83.51.86.22 ©MenS

