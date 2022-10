CONCERT D’AUTOMNE DE L’UNION MUSICALE DE PHALSBOURG, 12 novembre 2022, .

2022-11-12 – 2022-11-12

L’Union Musicale de Phalsbourg organise son Concert d’Automne le samedi 12 novembre à 20h00, à la Salle des Fêtes de Phalsbourg. La formation d’une vingtaine de musiciens, sous la direction de Laurence Martin, produira un nouveau répertoire d’airs variés qui réjouiront tous les publics. Au programme : des airs populaires pour tout âge, de Aretha Franklin à Coldplay, en passant par Abba et Elvis Presley, ainsi que des musiques de films avec notamment celle de « Rudy » et de « Charlie et la chocolaterie », entre autres. L’École intercommunale de musique du Pays de Phalsbourg est associée à la soirée avec deux interventions distinctes : * La classe de percussion sera représentée par quelques jeunes qui ont acquis un bon niveau de maîtrise de leurs instruments. Xylophones et vibraphones résonneront dans la salle. Ils seront accompagnés par leur professeure Noémie Schaeffer. * La harpe, instrument noble et beaucoup plus rare, sera mise à l’honneur, avec plusieurs solos interprétés par Lucille Lisack, professeure de harpe. Entrée gratuite. Corbeille. Buvette à l’entracte.

