Concert d’automne de l’harmonie Digoin, 13 novembre 2021, Digoin.

Concert d’automne de l’harmonie Digoin

2021-11-13 – 2021-11-13

Digoin Saône-et-Loire Digoin

L’Orchestre d’Harmonie de Digoin est une formation originale d’une cinquantaine de musiciens, élèves et professeurs de l’école de musique qui y est rattachée, mais aussi amateurs et professionnels de tous horizons, partageant la même passion de la musique.

L’association harmonie de DIGOIN (école et orchestre) espère pouvoir donner ce concert, déjà reporté 2 fois, avec son nouveau directeur arrivé en septembre 2020 Steve PACZEK. Pas inconnu du public digoinais, Steve était le bras droit de Xavier Lecomte, et a assuré l’intérim à ce poste jusqu’à son recrutement définitif.

Dans la lignée de son prédécesseur, mais avec son propre style et sa sensibilité, il compte perpétuer la tradition des échanges avec d’autres formations, d’ici

et d’ailleurs, et développer le répertoire de l’orchestre : oeuvres originales, variété, musique de film, mais aussi créations originales écrites spécialement à son intention. L’école de musique rattachée à l’Orchestre d’Harmonie enseigne flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor,trombone, tuba et percussions, afin de transmettre sa passion aux plus jeunes, mais aussi à tous les passionnés ou néophytes. L’orchestre d’harmonie offre ensuite à tous l’opportunité et la joie de jouer

ensemble.

Invitée : Saint Yan.

La société musicale de St Yan a été créée en 1912. C’est donc une “vieille dame” qui compte actuellement une vingtaine de musiciens, formés pour la plupart au sein de l’école de musique qui fonctionnait de pair avec l’orchestre. Dans un esprit convivial, les répétitions permettent de programmer localement des concerts, ainsi que des échanges avec d’autres orchestres ou chorales, afin de partager un répertoire musical varié avec le plus grand nombre.

jbriand@ville-digoin.fr +33 3 85 53 73 00 https://hie-digoin.opentalent.fr/

Digoin

dernière mise à jour : 2021-11-02 par