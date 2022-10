CONCERT D’AUTOMNE – CARBAY Carbay Carbay Catégories d’évènement: Carbay

Maine-et-Loire Carbay EUR 10 12 Pour fêter l’automne, venez applaudir les Trompes du Lion-d’Angers et le choeur de Notre-Dame-des-Eaux.

Cet ensemble vocal explore les répertoires de chants sacrés sous la direction de Jean-Marie Patard, avec un haut niveau d’exigence.

Aux accents des chants grégoriens et des polyphonies médiévales, succédera la magie résonnante des trompes de chasse et, à ces fanfares, le chant du coucou… celui d’un Carbaisien qui joindra ses talents à ceux des autres intervenants. Au profit de la restauration de l’église de Carbay.

Réservation recommandée.

