2023-02-17 20:30:00 – 2023-02-17 22:30:00

Malestroit

Morbihan

Le Pass’temps met en valeur la scène musicale du Morbihan et de Bretagne à travers des concerts gratuits chaque 1er vendredi du mois, d’octobre à mai. D’autres évènements musicaux sont aussi proposés comme la Fête de la musique en juin, des soirées chantées avec les chorales locales (Philomèle, Nova Voce, La Psallette, etc.)

Les compositions d’Aurore Pauvert, textes et musiques, sont la trace des émotions ou expériences qui ont jalonné son chemin de vie. Ses chansons sont des traversées émotionnelles, des manières de voyager et de parcourir des paysages intérieurs pour se relier à soi, puis se relier aux autres.

Ses différentes influences musicales (folk anglo-saxon, pop et musiques traditionnelles des Amériques) liées aux techniques de jeu de Bahia (musique baroque et tango), créent une riche rencontre et une belle amitié pour une forme résolument féminine.

Ses chansons donnent à entendre et à voir les images d’un univers intimiste dans lequel on s’autorise de la lenteur, de la pénombre et de vives percées lumineuses. D’une voix intense et sensible portée par une guitare lancinante ou un piano, Aurore chante en anglais et en français, accompagnée de la violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha.

+33 2 97 75 18 15 https://passtemps-malestroit.bzh/

