Concert Datcha Mandala Saint-Laurent-Médoc, 3 mars 2023

Concert Datcha Mandala

Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc Gironde

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03

Saint-Laurent-Médoc

Gironde

Saint-Laurent-Médoc

15 EUR « Dätcha Mandala c’est la recherche sans fin de l’équilibre entre le Matériel et le Spirituel, une sorte d’expérience ultra-sensorielle influencée par l’effervescence musicale des Seventies à nos jours. C’est un voyage entre un rock heavy et puissant, une folk traditionnelle et quelques incursions tribales venues d’Orient ou encore d’Afrique du Nord. »

La première partie sera assurée par Flanagan.

Sur réservation.

Ce concert vous est proposé par le pôle culture de la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île et la Manufacture Médocaine.

