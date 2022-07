Concert : Datcha

2022-07-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-10 Le duo americain revient en Europe pour une nouvelle tournée.

Compositeur, interprète et producteur basé à Boston, le leader Josh Friedman, utilise une performance vocale émouvante avec des couches délicates d’instruments acoustiques et électroniques. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

