Concert d’Arpa Latina par l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Marmande, 19 novembre 2021, Marmande.

Concert d’Arpa Latina par l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-19 21:45:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne

En ces temps de confinement intérieur et de repli sur soi, l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine et des solistes de tout premier plan proposent, en trois temps, un grand voyage revigorant et dynamisant.

Instrument multiculturel, aux origines plus que millénaires, la harpe s’invite dans ce programme coloré pour un itinéraire musical transatlantique, de la péninsule Ibérique à l’Amérique latine. L’harpiste Maïa Darmé interprétera à cette occasion Soliste lunaire, un concerto original du compositeur colombien Carlos Andrès Mejia- Zualaga.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande.

En ces temps de confinement intérieur et de repli sur soi, l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine et des solistes de tout premier plan proposent, en trois temps, un grand voyage revigorant et dynamisant.

Instrument multiculturel, aux origines plus que millénaires, la harpe s’invite dans ce programme coloré pour un itinéraire musical transatlantique, de la péninsule Ibérique à l’Amérique latine. L’harpiste Maïa Darmé interprétera à cette occasion Soliste lunaire, un concerto original du compositeur colombien Carlos Andrès Mejia- Zualaga.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande.

+33 5 53 64 44 44

En ces temps de confinement intérieur et de repli sur soi, l’Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine et des solistes de tout premier plan proposent, en trois temps, un grand voyage revigorant et dynamisant.

Instrument multiculturel, aux origines plus que millénaires, la harpe s’invite dans ce programme coloré pour un itinéraire musical transatlantique, de la péninsule Ibérique à l’Amérique latine. L’harpiste Maïa Darmé interprétera à cette occasion Soliste lunaire, un concerto original du compositeur colombien Carlos Andrès Mejia- Zualaga.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande.

Ville de Marmande

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

dernière mise à jour : 2021-10-23 par