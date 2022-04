Concert : DAROGA EN CONCERT Lacanau, 30 avril 2022, Lacanau.

Concert : DAROGA EN CONCERT Route du Baganais Le Casino Lacanau

2022-04-30 19:30:00 – 2022-04-30 21:30:00 Route du Baganais Le Casino

Lacanau Gironde

le Samedi 30 Avril

de 19h30 à 21h30

Tarif : Accès libre et gratuit

Le trio DAROGA vous promet de vous faire voyager tout le long de la soirée !

Leur musique n’a pas de frontières : chanson française, russes, variété internationale mais aussi des chants Italiens, tziganes, espagnols.

Avec un répertoire populaire et festif, la bonne humeur et la bonne ambiance seront au rendez-vous, et surtout, le charme et le charisme de Dasha ne vont laisseront pas indifférents.

+33 5 57 17 03 80

