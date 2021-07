Concert d’Arnaud Ciapolino Logonna-Daoulas, 1 août 2021-1 août 2021, Logonna-Daoulas.

Concert d’Arnaud Ciapolino 2021-08-01 19:00:00 – 2021-08-01

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas

Ce musicien talentueux jongle avec les flûtes traversières, basse, alto, piccolo loop, et percussions pour nous emmener dans un univers lyrique teinté de sonorités multiples, vivantes et actuelles.

Flûtiste aux qualités musicales reconnues, Arnaud Ciapolino aborde la scène avec énergie et convivialité.

Entouré par tous ses instruments, il explore, varie, fusionne et crée ainsi avec liberté un univers à la fois doux, mélodieux ou harmonieux, tout autant impulsif qu’énergique. Il use de tous ses matériaux sonores, forme et transforme ainsi de sa palette de sons, une œuvre contemporaine aux couleurs nuancées et contrastées, emprunte du jazz et toutes formes de musiques improvisées puisant même parfois autant dans la musique ancienne que contemporaine

+33 2 98 20 60 98 https://www.logonna-daoulas.bzh/evenement/concert-darnaud-ciapolino/

