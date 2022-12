Concert d’Arès Freedom Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde Concert d’Arès Freedom, avec la chorale des Dunes de Mimizan à l’église d’Arès.

Programme varié. Crêpes, buvette au profit du téléthon (Une urne sera également sur place). Concert d’Arès Freedom, avec la chorale des Dunes de Mimizan à l’église d’Arès.

Programme varié. Crêpes, buvette au profit du téléthon (Une urne sera également sur place). +33 6 17 64 16 83 Arès Freedom Pixabay

