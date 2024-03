CONCERT « DAOZI » Sur le Sentier des Passeurs Le Saulcy, dimanche 11 août 2024.

Dimanche

Daozi signifie, à la fois, petit couteau de poche et enfant du chemin en mandarin. Nourrie de poésie, leur musique emprunte au folk, au jazz et la musique ethnique et contemporaine.

Sur réservation.Tout public

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 16:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

Sur le Sentier des Passeurs Quieux

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

