Èvres Meuse Èvres Meuse Grand Est France 10 EUR Tout public Adultes Daozi, c’est la rencontre en 2020 de deux femmes aux parcours atypiques que rassemble l’envie de créer, d’inventer leur voie, de faire entendre leurs voix. Une musique libre qui puise autant dans les musiques traditionnelles que la musique classique ou le jazz. Comme une alliance en clair-obscur, où le dialogue des cordes, la texture de mots et de la voix nous emmène loin, là-haut, tout là-haut, dans le monde des nuages et des sons éthérés, ces merveilleux nuages… anesartgonne@free.fr +33 6 78 55 86 08 http://anesartgonne.free.fr/crbst_33.html Espace culturel Anes Art’Gonne Chemin de Brouenne Èvres

