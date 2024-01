Concert d’Anthony Jambon Group au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, 17 février 2024, Paris.

Le samedi 17 février 2024

de 22h00 à 23h30

Le samedi 17 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 18 euros

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 euros

Tarif web : 25 euros

Pass soirée : 30 euros

Un nouvel album, de nouveaux morceaux, tous les ingrédients pour vous concocter une soirée rafraichissante !!

Anthony Jambon Group propose, en accord avec ses deux précédents disques, une musique à la fois exigeante et complexe.

Le groupe allient avec brio des styles à la fois sensible et cinématographique. Leurs morceaux racontent une histoire, une ode au voyage intérieur ayant pour but d’aller chercher au plus profond les émotions.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/anthony-jambon-group-20h-22h

ANTHONY JAMBON GROUP