Concert d’Anthony Hendrix et Lionel Hass Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Concert d’Anthony Hendrix et Lionel Hass Eymet, 6 mars 2022, Eymet. Concert d’Anthony Hendrix et Lionel Hass Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

2022-03-06 – 2022-03-06 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne Anthony Hendrix, ancien élève de Claude Bolling, Anthony interprète avec brio et bonne humeur les grands standards du Jazz.

Lionel Hass, vous serez séduits par la virtuosité et la musicalité de ce pianiste berlinois qui depuis l’âge de 9 ans consacre sa vie au Jazz et au Blues. Anthony Hendrix, ancien élève de Claude Bolling, Anthony interprète avec brio et bonne humeur les grands standards du Jazz.

Lionel Hass, vous serez séduits par la virtuosité et la musicalité de ce pianiste berlinois qui depuis l’âge de 9 ans consacre sa vie au Jazz et au Blues. +33 5 53 63 36 73 Anthony Hendrix, ancien élève de Claude Bolling, Anthony interprète avec brio et bonne humeur les grands standards du Jazz.

Lionel Hass, vous serez séduits par la virtuosité et la musicalité de ce pianiste berlinois qui depuis l’âge de 9 ans consacre sa vie au Jazz et au Blues. Dan’s Martins Café Américains

Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta Eymet

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse Dan Martin's Café Américain 29 Place Gambetta Ville Eymet lieuville Dan Martin's Café Américain 29 Place Gambetta Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Concert d’Anthony Hendrix et Lionel Hass Eymet 2022-03-06 was last modified: by Concert d’Anthony Hendrix et Lionel Hass Eymet Eymet 6 mars 2022 Dordogne Eymet

Eymet Dordogne