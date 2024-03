Concert d’antan Saint-Aubin-du-Plain, dimanche 26 mai 2024.

Concert d’antan Saint-Aubin-du-Plain Deux-Sèvres

Guidés par Claire Bodénan et David Sénéquier, les ensembles de musique ancienne interprètent des pièces instrumentales et vocales du Moyen-Âge, de la Renaissance et du Baroque.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir des instruments peu connus et de se laisser envoûter par la sonorité du bel orgue de l’église.

En partenariat avec les Amis de l’Orgue de Saint-Aubin du Plain. Avec l’aimable autorisation de la communauté paroissiale et du diocèse. .

Début : 2024-05-26 16:00:00

fin : 2024-05-26

Eglise

Saint-Aubin-du-Plain 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine conservatoire@agglo2b.fr

