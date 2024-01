Concert dansé – Quasi chic Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h30 à 20h45

.Tout public. gratuit

Après les concerts couchés… La pianiste Sara Beucler invite le danseur et chorégraphe Lionel Hoche pour un concert dansé.

A deux doigts du pas de deux

On y danse, on y chante et on y joue plus qu’un peu !

Deux complices à la barre :

De fil en aiguille ça pétille et ça frétille

A tout bout de champ

Sara Beucler : piano

Lionel Hoche : danse et chant

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

Contact : https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/

