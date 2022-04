Concert, danse et dégustation : Invitation au tango Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-St.-Denis

Concert, danse et dégustation : Invitation au tango Bibliothèque Robert Desnos, 13 avril 2022, Montreuil. Concert, danse et dégustation : Invitation au tango

Bibliothèque Robert Desnos, le mercredi 13 avril à 15:00

En amont du concert de La Tipica Melingo programmé le soir même au Nouveau Théâtre de Montreuil, se déroulera un après-midi festif autour de la danse tango, point culminant d’une série d’ateliers d’initiation dans des centres sociaux et espaces jeunesse de la ville. Cette « Invitation au Tango » est ouverte à tous les publics, mêmes les plus néophytes, et se décomposera en deux temps : – une initiation au tango menée par les danseurs – une démonstration et mise en pratique, accompagnée en musique par le trio Pour les gourmands, une vente de maté, boisson traditionnelle argentine, ainsi que d’empanadas et d’alfajores (spécialités salées / sucrées) sera proposée. _Par Sylvia Gerbi & Dario Da Silva et le trio Maxime Point, Lucas Eubel Frontini & Chloë Pfeiffer_ _En partenariat avec le Nouveau Théâtre, le festival Banlieues Bleues et l’association La Muse Amusée_

Entrée libre

Initiez-vous au Tango en dégustant des empanadas Bibliothèque Robert Desnos 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Montreuil Seine-St.-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-St.-Denis Autres Lieu Bibliothèque Robert Desnos Adresse 14 boulevard Rouget de Lisle, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Departement Seine-St.-Denis

Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Concert, danse et dégustation : Invitation au tango Bibliothèque Robert Desnos 2022-04-13 was last modified: by Concert, danse et dégustation : Invitation au tango Bibliothèque Robert Desnos Bibliothèque Robert Desnos 13 avril 2022 Bibliothèque Robert Desnos Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-St.-Denis