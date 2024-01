CONCERT DANSE DE NUIT // Folk, soft rock, ambiant BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, jeudi 8 février 2024.

Entre folk, soft rock, ambiant, électronique et jazz, Danse de nuit est un projet musical de Vincent Blouch. La voix, la guitare électrique et la clarinette basse côtoient les synthétiseurs, boîtes à rythmes et claviers nostalgiques. Des chansons à texte alternent avec des plages instrumentales conçues comme des bandes sons imaginaires formant un univers sombre, mélancolique, hypnotique.

https://vincentblouch.bandcamp.com/album/sans-soleil

https://www.instagram.com/vincent_blouch/

ENTRÉE PAYANTE À PRIX LIBRE, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère