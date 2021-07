Monpazier Monpazier Dordogne, Monpazier Concert dansé : compagnie Squeezie Lemon Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Concert dansé : compagnie Squeezie Lemon Monpazier, 22 août 2021-22 août 2021, Monpazier. Concert dansé : compagnie Squeezie Lemon 2021-08-22 20:00:00 – 2021-08-22

Monpazier Dordogne Monpazier Concert dansé avec la compagnie Squeezie Lemon.

Mareike Franz : danse, Cédric Leprévost : violoncelle.

Musique de J.S Bach. Concert dansé avec la compagnie Squeezie Lemon.

Mareike Franz : danse, Cédric Leprévost : violoncelle.

Musique de J.S Bach. +33 6 07 80 96 42 Concert dansé avec la compagnie Squeezie Lemon.

Mareike Franz : danse, Cédric Leprévost : violoncelle.

Musique de J.S Bach. Squeezie Lemon dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Ville Monpazier lieuville 44.68177#0.89444