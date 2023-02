Concert dansant : spécial fête des mères Monswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Monswiller

Concert dansant : spécial fête des mères, 3 juin 2023, Monswiller . Concert dansant : spécial fête des mères 3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin

2023-06-03 20:00:00 – 2023-06-03 Monswiller

Bas-Rhin EUR Retrouvez vos artistes préférés Monika Martin, Nico Names, Patricia Larass ainsi que l’orchestre Top60 lors d’une soirée exceptionnelle le 3 juin 2023 au Zornhoff de Monswiller ! Mise en place de tables pour petite restauration en placement libre Ouverture des portes à 19 h et début du concert à 20 h ! Placement numéroté, ouverture des portes à 19 h +33 3 88 91 80 47 Monswiller

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Monswiller Autres Lieu Monswiller Adresse 3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin Ville Monswiller lieuville Monswiller Departement Bas-Rhin

Monswiller Monswiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monswiller /

Concert dansant : spécial fête des mères 2023-06-03 was last modified: by Concert dansant : spécial fête des mères Monswiller 3 juin 2023 3 rue de la Gare Monswiller Bas-Rhin Bas-Rhin Monswiller

Monswiller Bas-Rhin