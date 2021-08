Metz Metz Metz, Moselle CONCERT DANSANT – L’ORIENBAL Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Metz Moselle Lancement de la saison des JECJ-Lorraine Concert dansant qui fait revivre l’âge d’or des cabarets orientaux parisiens des années 40 et 50 à travers des chansons d’artistes originaires d’Algérie. Création de la Compagnie Transmosaïk. Sous la direction de Yaël Morciano (chant & clarinette), Charles Rappoport (violon & mandoline), Gheorghe C i u m a s u ( a c c o r d é o n ) , F r a n ç o i s Collombon (percussions), Matis Regnault (contrebasse), et Jean-Christophe Chouzenoux (animateur de bal) dernière mise à jour : 2021-08-23 par

