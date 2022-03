Concert Dans ma boîte de Jazz en 2ème partie des Dames de Choeurs Salle des fêtes Saint jean les deux jumeaux 77660 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux Catégories d’évènement: Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

1 ère partie la chorale locale “Les Dames de Choeurs” suivi du concert de “Dans ma boîte de jazz” concert harmonisé à trois voisx féminines sur le répertoire de Michel Jonasz

Tarif 12€

Concert harmonisé à trois voix féminines sur le répertoire de Michel Jonasz Salle des fêtes Saint jean les deux jumeaux 77660 28 rue du Général De Gaulle 77660 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux Seine-et-Marne

