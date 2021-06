Concert dans les salles par le musée d’art contemporain de Lyon et le Marché Gare Musée d’art contemporain de Lyon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon.

« Sur la pochette de son EP, Claustinto placarde la célèbre photo du Fouquet’s en feu, avec le titre Y a plein de chemins griffonné d’une écriture enfantine : tout cramer, mais en restant ludique, voilà l’idée de cette musique de club qui s’habille de textes en français. Le Stéphanois Lucas Ottin, protégé de La Souterraine, n’hésite pas à multiplier références 8-bit, énergie gabber et utilisation décomplexée de l’auto tune. Unique. » (sélection chanson pop 2020 des Inouïs du Printemps de Bourges). « Submarine FM a été formé au jazz et bercé par la culture soundsystem et dub de sa ville de Lyon. Le résultat de ce métissage ? Un live techno aux inspirations anglaises et allemandes, tendance James Holden ou Dominik Eulberg, mené par un producteur agile qui navigue entre grosses basses dub et références acid house. On a comme l’impression de danser sous l’eau, bercés par le chant de baleines qui meurent d’envie d’aller se dégourdir les nageoires en club – et elles ne sont pas les seules ! » (sélection électro 2021 des Inouïs du Printemps de Bourges). Ouvert en février 2006, le Marché Gare est une salle de concerts et de résidences de musiques actuelles gérée par l’association Mjc Presqu’île Confluence. En chantier de rénovation jusqu’en 2022, le Marché Gare propose actuellement « L’Échappée Sauvage », une programmation hors les murs non domestiquée.

Le macLYON invite le Marché Gare pour une programmation musicale dans ses salles. Claustinto et Submarine FM vous proposent deux concerts au cœur de l’exposition » Comme un parfum d’aventure » .

