Jardin du Prieuré Saint-Pierre, le samedi 4 juin à 19:00

Kevin Le Bars nous livre un projet musical mêlant une écriture travaillée et un goût pour une composition pop aux sonorités innovantes. Esthète d’une nouvelle scène française, le style musical du chanteur s’inscrit dans la lignée des groupes actuels comme Feu-Chatterton ou Yuksek non loin des éternels Bashung et Gainsbourg. Sur scène, accompagné de David Er Porh, on découvre une formation énergique où la voix grave et envoûtante se mêle à une orchestration riche, ornée de machines, de guitares, de banjo et d’harmonica.

Entrée 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Nous sommes très heureux de vous convier au concert de KEVIN LE BARS en duo pour “Un concert au Jardin”

Jardin du Prieuré Saint-Pierre 2, rue du Prieuré, Réaumur, Vendée, Pays de la Loire Réaumur Vendée



