Concert dans les jardins Château de Bosmelet Seine-Maritime, Val-de-Scie

Val-de-Scie

Concert dans les jardins Château de Bosmelet, 19 septembre 2021

Château de Bosmelet, le dimanche 19 septembre à 15:30

La Paduana, ensemble de musique ancienne, vous invite dans un cadre historique à célébrer la nature, l’été, les oiseaux, les fleurs (principalement la rose), à travers un répertoire instrumental et vocal, s’étendant du moyen âge au baroque. Venez écouter le concert « Jardin au fil de la musique ». Château de Bosmelet Le Bosmelet, Auffray, 76720 Val-de-Scie Val-de-Scie Auffray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Lieu Château de Bosmelet Adresse Le Bosmelet, Auffray, 76720 Val-de-Scie Ville Val-de-Scie