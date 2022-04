Concert dans l’église de saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-Azif

Concert dans l’église de saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif, 21 mai 2022, Saint-Pierre-Azif. Concert dans l’église de saint-Pierre-Azif Le petit Pré Association Les Amis de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00 Le petit Pré Association Les Amis de l’église de Saint-Pierre-Azif

Saint-Pierre-Azif Calvados Saint-Pierre-Azif 20 h Visite de l’église restaurée

21 h Concert Catherine et Damien 20 h Visite de l’église restaurée

21 h Concert Catherine et Damien francoise.gerondeau@orange.fr +33 6 03 33 57 75 20 h Visite de l’église restaurée

21 h Concert Catherine et Damien Le petit Pré Association Les Amis de l’église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-Azif Autres Lieu Saint-Pierre-Azif Adresse Le petit Pré Association Les Amis de l'église de Saint-Pierre-Azif Ville Saint-Pierre-Azif lieuville Le petit Pré Association Les Amis de l'église de Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Departement Calvados

Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-azif/

Concert dans l’église de saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 2022-05-21 was last modified: by Concert dans l’église de saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 21 mai 2022 Calvados Saint-Pierre-Azif

Saint-Pierre-Azif Calvados