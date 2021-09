Lucy Le Crapaud à Trois Pattes Lucy, Seine-Maritime Concert dans le jardin du Crapaud à Trois pattes Le Crapaud à Trois Pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Le Crapaud à Trois Pattes, le dimanche 19 septembre à 17:00

Concert dans le jardin du ————————- Crapaud à Trois Pattes ———————- ### _**Compagnie Mobilo- Lyricus**_ ### ‘’ Duo Froufrou ‘’ _De Fréhel à Mistinguett, de Vian à Piaf et bien d’autres encore…_ _Voici le voyage que propose le Duo Froufrou._ _La formule est simple :_ _Une chanteuse,_ **Marion Jacquemet**_, préférant pour cette saison, la scène du Lyrico-Mobile à celle de l’opéra de Genève. Un timbre de velours, envoûtant, qui vous transporte des rires aux larmes._ _Un pianiste,_ **Benjamin Pras**_, perpétue la tradition des interprètes des années 30. Il se sent aussi à l’aise dans la musique de Chopin que dans celle de Nat King Cole et fera résonner son piano droit pour le plaisir de vos oreilles curieuses._

Entrée du jardin: 5€ gratuit pour les moins de 12 ans. Les artistes sont payés au chapeau.

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

