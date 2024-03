Concert dans le jardin de la Villa Audiat Jardin de la maison Audiat Saintes, dimanche 2 juin 2024.

Concert dans le jardin de la Villa Audiat Concert de clôture des Rendez-vous aux jardins. Dimanche 2 juin, 17h00 Jardin de la maison Audiat Dans la limite des places disponibles – réservation conseillée : 05 46 92 34 26 – e.gervais@ville-saintes.fr

Début : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Concert de clôture des Rendez-vous aux jardins.

« OKALI est un nom de famille du Cameroun qui signifie « Faire attention à l’autre ». Comme les peintres de l’art naïf, et souhaitant rester dans le symbolisme, OKALI compose sans code, afin de vivre la musique dans sa forme la plus instinctive. À travers une esthétique de la suggestion, ce projet invoque les signes visibles d’un monde mystérieux, où l’image vient fusionner avec les mélodies. C’est un périple aux sonorités Afro Trip Hop, dub, et rock, dont les vagues de guitare, et les voix incarnées, sont les battements d’une musique sensible.

OKALI se déploie dans cette contrée qui devient une place intérieure singulière…Traversant les passerelles entre les mondes, une prêtresse païenne ou princesse d’un peuple oublié y ouvre le chemin en oscillant entre plusieurs dénominations, réunissant ainsi plusieurs arts. En totale auto production, deux musiciens professionnels sont à la base du projet (Gaëlle MINALI BELLA et Florent SORIN).

Au sein d’OKALI, la musique est liée systematiquement à l’art sous toutes ses formes en collaborant avec de nombreux artistes (artwork, sculpture, photographie, art vidéo… ).

Au fil du temps et des rencontres, l’équipe autour d’eux s’est agrandie, permettant ainsi de prévoir la sortie d’un EP 5 titres en 2024, accompagné d’une série de concerts. »

Jardin de la maison Audiat Avenue des Arènes 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le jardin de la demeure de Louis Audiat (1833–1903), professeur de lettres et historien érudit, est un écrin dans le site particulier qu’offre le vallon des Arènes, au pied de l’église Saint-Eutrope. Parking Place du 11 novembre – Traverser le cours Reverseaux puis descendre dans le vallon des Arènes

